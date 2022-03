Casarão de Nova Odessa terá evento neste sábado

O Centro Cultural Herman Jankovitz, em Nova Odessa, estará aberto neste sábado para um evento cultural. A programação inclui apresentações musicais, Feira de Troca de Livros e Feira de Artesanato. Com entrada gratuita, o Casarão vai funcionar das 9h às 13h.

Às 10h, o músico Robson Pin apresenta um tributo ao Legião Urbana. A Banda Municipal realiza sua última apresentação em homenagem ao Mês das Mulheres, às 11h. O repertório terá músicas que fizeram sucesso nas vozes das melhores artistas brasileiras, como Alcione e Elza Soares. Ao meio-dia, Fabio Freires fará uma apresentação de capoeira. Os dois artistas locais receberam incentivo da Lei Aldir Blanc.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em paralelo, acontece a Feira de Troca de Livros. Para participar, basta trazer um exemplar usado e trocar por algum entre os disponíveis. Na última edição, realizada em fevereiro, 167 livros foram trocados e 82 foram doados.

A Feira de Artesanato, que aconteceria na Praça Central, será realizada neste sábado no Casarão. Além da variedade de artesanatos, algumas barraquinhas também estarão comercializando doces e salgados. Para as crianças, haverá a abertura da brinquedoteca e um espaço especial no jardim com brinquedos.

O Centro Cultural Herman Jankovitz foi reaberto em fevereiro após passar por reforma e restauração. “O espaço do Casarão fica muito mais animado com o convívio dos munícipes, e a intenção é continuar trazendo novidades para estes eventos no Centro Cultural”, disse o Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa.