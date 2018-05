Casamento de Harry e Meghan é o 5º evento ao vivo mais assistido no YouTube

A transmissão do casamento do príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan Markle fez enorme sucesso no YouTube no último sábado, 19. Com mais de 11 milhões de visualizações da cerimônia, se tornou o quinto evento ao vivo mais assistido na história da plataforma.

O Reino Unido foi o país que mais acompanhou o evento no YouTube, e os Estados Unidos, antiga colônia britânica, foi o segundo país com mais visualizações. Alemanha, Rússia e Austrália completam o ranking dos cinco países que mais assistiram o evento.

Toda a preparação para o casamento também deu resultados para a família real no Instagram, ganhando mais de um milhão de seguidores em cinco dias, segundo a empresa de inteligência Airfluencers. O The Royal Family (theroyalfamily), por exemplo, apresentou um crescimento surpreendente. Hoje, com 2,6 milhões de seguidores, o perfil conquistou desde o dia 18 de maio mais de 1 milhão de novos seguidores, representando um aumento de 56%.

Enquanto isso, o Kensington Palace (@kensingtonroyal), perfil oficial dos príncipes William e Harry na rede social, teve um aumento de 26,5% no número de seguidores: ganhou 1,3 milhão de novos seguidores no Instagram, alcançando 5,7 milhões no total.

O levantamento da influência do tema nas redes sociais constatou que em 24 horas (de 21 a 22 de maio) foram aproximadamente 12 mil novas publicações no Twitter sobre o assunto. Desde o dia 17 de maio, foram contabilizados mais de 260 mil tuítes sobre o casamento, sendo que 19 de maio, data da cerimônia, foi o dia de maior interação, totalizando 159.861 postagens. Já no Instagram a hashtag #royalwedding foi publicada 1,2 milhão de vezes.