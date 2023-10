Casamento de bilionário em Noronha: noiva compartilha fotos da luxuosa cerimônia

Laura Fiuza, mulher do bilionário Henrique Dubugras, mostrou algumas fotos de seu luxuoso casamento, celebrado em Fernando de Noronha. O evento, bastante comentado nas redes sociais por “fechar” a ilha, aconteceu no início de outubro.

Laura é engenheira de software e começou a namorar com Henrique em 2018. Ela se formou na Universidade do Sul da Califórnia e fez mestrado em ciência da computação da Universidade de Stanford – possivelmente onde conheceu Henrique, que começou o curso, mas não terminou. No Facebook, uma postagem diz que ela e o empresário começaram a namorar em 2018.

Ela foi pedida em casamento em 2021, em Cabo Verde, na África do Sul.

A cerimônia, que contou com cerca de 600 convidados, teve programação badalada ao longo de 10 dias. “Vibe e energia que só existem em final de filme”, comentou uma amiga de Laura.