‘Casamento às Cegas’: Camila Queiroz e Klebber Toledo se pronunciam após denúncia de abuso

Os apresentadores do reality show ‘Casamento às Cegas’, Camila Queiroz e Klebber Toledo, se manifestaram publicamente após a denúncia de abuso sexual feita por Ingrid Santa Rita contra seu ex-marido Leandro Marçal. O pronunciamento foi publicado na noite de quinta-feira, 11, no perfil do Instagram do casal: “acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance”.

Na nota assinada por ambos, os apresentadores afirmam ter dado apoio à participante após seu relato, e estendem solidariedade a todas as mulheres que sofrem ou já sofreram violência.

Ingrid Santa Rita, participante da quarta temporada de Casamento às Cegas, fez um forte relato no episódio de reencontro dos casais formados no programa, acusando o ex-marido, Leandro Marçal – que conheceu nas dinâmicas do programa – de abuso sexual. Segundo a arquiteta, o personal trainer a tocava sem seu consentimento enquanto ela dormia, mesmo após seus pedidos para que ele não tentasse ter relação sexual nessas circunstâncias.

“Primeiro, eu dormia pelada. Depois, eu dormia de calcinha. Depois, passei a dormir de pijama. Depois, peguei o travesseiro e dormia para baixo da minha cama. Depois, fui dormir no sofá. Fugindo de você na minha cama, minha casa ”, contou Ingrid no palco do programa. Ela afirmou que Leandro não a respeitava, mesmo após vários pedidos para que ele parasse.

A revelação chocou muitos internautas, que também questionaram o posicionamento dos apresentadores, que no episódio, apenas convidou Leandro a se retirar sem fazer discursos de combate ao assédio ou demonstrar apoio à vítima. Outro ponto levantado foi o fato da cena ir ao ar sem um alerta de conteúdo sensível.

Veja o pronunciamento dos apresentadores na íntegra:

“Na última quinta-feira, durante as gravações do Reencontro de Casamento às Cegas, fomos atravessados pelo triste relato de Ingrid. Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos e acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance. Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofreram qualquer tipo de violência”.

A Netflix e a Endemol Brasil, responsáveis pela produção do programa, foram contatadas, mas não responderam à nossa reportagem. O espaço permanece aberto para o posicionamento de ambas as empresas.

Entenda o caso

O caso veio à tona no último episódio da temporada, lançado na quarta-feira, 10, onde os participantes voltam depois de meses para comentar os desdobramentos dos relacionamentos construídos no Casamento às Cegas e da vida dos participantes. Foi durante essa dinâmica que Ingrid revelou os abusos que sofreu enquanto estava casada com Leandro.

Ela relatou que Leandro sofria de disfunção erétil e não quis procurar ajuda: “Eu te protegi e te acolhi. Mas, quando a gente foi para a minha casa, você quis se resolver sozinho”. Ela detalhou que ele a esperava dormir para tentar resolver seu problema erétil. “Eu pedi para você não me tocar.

Pedi mais de uma vez, Leandro. Você não me respeitava. Você não me ouvia, você queria resolver o seu problema erétil com você. Era o teu ego, tuas mentiras, tua proteção. Você só queria manter o casamento da sua forma suja”, desabafou.

Ingrid revelou ainda que as atitudes de Leandro lhe causaram crises de pânico. “Minhas filhas me encontraram no chão, tendo crise de pânico, pedindo, pelo amor de Deus, para você não tocar no meu corpo. Eu pedi para você não me tocar”.