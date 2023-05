‘Casamento às Cegas Brasil’: Netflix anuncia data de estreia da 3ª temporada

A Netflix revelou a data de estreia da terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil nesta quarta-feira, 10. Os novos episódios chegam na plataforma no dia 7 de junho.

Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, o reality também teve o primeiro trailer da temporada divulgado. A lua de mel da terceira temporada será na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.

Na dinâmica, homens e mulheres se conhecem sem nenhum contato visual, por meio de cabines. Nesse estágio, sem qualquer influência estética, apenas guiados por suas conexões, eles devem escolher para quem ajoelhar e pedir em casamento.

Depois da lua de mel, vem a parte difícil: convivência, rotina, família e o derradeiro “sim” ou “não”, antes do altar.

Conheça os participantes:

– Karen Bacic – 33 anos – Advogada – Santos/SP: Ela é mulher decidida, difícil de lidar, é pura emoção. Se apaixona muito fácil e já se imagina morando juntos, casamento e filhos. Está sempre rodeada de amigos e não perde uma festa nos finais de semana.

– Daniela Silva – 36 anos – Empresária – São Paulo/SP: Uma mulher que se acha muito atraente. Na paquera, prefere ser conquistada. Evita se relacionar com homens com filhos e mais novos que ela. Quando o assunto é relacionamento, seu maior problema é encontrar homens que tenham as mesmas perspectivas de futuro que ela.

– Maria Carolina Caporusso – 29 anos – Empresária – Ribeirão Preto/SP: Maria se considera comunicativa e engraçada, mas apesar de ser segura de si, é bem chorona quando toca em assuntos sérios. Se apaixona no primeiro date e é daquelas que ao mesmo tempo em que já idealiza seu casamento, acaba tendo medo de se envolver demais.

– Ágata Moura – 31 anos – Publicitária – Sapopemba/SP: Se considera a mais romântica das românticas. Não acreditava que relacionamento poderia acontecer por aplicativos ou reality show. Mas depois de muitas histórias frustradas, abriu os olhos para descobrir outras formas de amar.

– Bianca Sessa – 29 anos – Nutricionista – Santos/SP: É uma mulher comunicativa, ama conversar e tem facilidade em conhecer novas pessoas. Do signo de Áries e muita personalidade envolvida. É mãe. Sonha em se casar desde menina, e espera estar de branco no altar pronta para dizer sim ao homem ideal.

– Daniel Manzoni – 31 anos – Engenheiro de Produção – São Bernardo do Campo/SP: Daniel é famoso por ser o garanhão do rolê. É um rapaz que chama atenção das mulheres por onde passa e sua agenda de “contatinhos” está sempre cheia. Apesar de ser um homem com autoestima elevada e fã de sertanejo, ele garante que está na hora de mudar de vida e sossegar com sua futura esposa.

– Renan Justino – 30 anos – Fisioterapeuta – Santos/SP: Um cara alegre, comunicativo e pra cima. Tem seus pais como grande exemplo de família e relacionamento duradouro. Renan sonha em ter uma relação igual a de seus pais, saudável, verdadeira e eterna.

– Valmir Reis – 34 anos – Diretor Comercial – São Paulo/SP: Têm um jeito extremamente descontraído e brincalhão, mas nem sempre o bom humor aparece nos momentos certos. Nas relações, é intenso, atencioso e gosta de tratar bem a parceira. Já na paquera, costuma ser camisa 10, quando gosta de alguém não se acanha e parte para o ataque.

– Jarbas Andrade – 31 anos – Empresário – Guarulhos/SP: Solteiro, faz o estilo romântico à moda antiga. Gosta de se entregar e acaba se envolvendo até mais do que deveria. Tem uma filha.

– Menandro Rosa – 31 anos – Empresário Lojista – São Paulo/SP: Um cara focado, que luta e vai atrás dos seus objetivos. Não tem medo de trabalho e está sempre se desafiando. Carinhoso, parceiro, amigo, leal, carismático, honesto, generoso e bastante família, ele diz que seu maior defeito é ser meio cabeça dura e não aceitar algumas coisas se não tiver 100% de certeza.