Casal ganha R$ 1 bilhão, maior prêmio de loteria da história do Reino Unido

Prêmio no valor de 184 milhões de libras é o maior desde 2019, quando o valor sorteado foi de 170 milhões

Casal decidiu contar ao público e participaram de uma coletiva de imprensa - Foto: Reprodução

O casal britânico Joe e Jess Thwaite ganhou o maior prêmio da história do sorteio EuroMillions, a loteria do Reino Unido. O prêmio no valor de 184 milhões de libras equivale a mais de R$ 1 bilhão na cotação atual e é o maior desde 2019, quando o valor sorteado foi de 170 milhões de libras.

No dia 10 de maio, o casal descobriu que havia levado o prêmio, mas a identidade dos ganhadores só é revelada se eles quiserem. Nesta quinta-feira, 19, os dois decidiram contar ao público e participaram de uma coletiva de imprensa.

Segundo o jornal britânico The Guardian, Joe Thwaite verificou o resultado pelo celular. “Quando vi o valor, larguei o celular. Depois peguei de novo, olhei de novo e achei que era em milhares”, contou.

Joe esperou a mulher acordar com o despertador para contar a novidade, mas Jess não acreditou e achou que o marido estava sem óculos. “Não seja estúpido”, disse na hora.

Após ver que o marido estava certo, Jess foi trabalhar normalmente e decidiu contar para a mãe no caminho. Joe pediu que ela não revelasse tudo, mas não foi possível esconder porque a sogra já sabia qual era o valor. “Esse prêmio é um grande alívio para toda minha família, temos lutado com contas e todas essas suas coisas para muito tempo”, disse Jess.