Cultura Casa do Porco fica entre os 10 melhores restaurantes do mundo de 2022

A Casa do Porco conquistou, pela primeira vez, um lugar entre os 10 melhores restaurantes do mundo. A casa dos chefs Janaina e Jefferson Rueda ficou com a 7ª colocação no ranking – a melhor colocação para um restaurante brasileiro na lista do 50 Best 2022. Na edição do ano passado, o restaurante havia ficado na 17ª colocação, uma impressionante subida de 10 colocações de um ano para o outro.

A cerimônia de premiação, comandada pelo ator norte-amerciano Stanley Tucci, que reuniu grandes nomes da gastronomia mundial, ocorreu nesta segunda-feira, 18, em Londres, no Reino Unido.

O dinamarquês Geranium foi eleito o melhor restaurante do mundo em 2022 (confira o ranking completo abaixo). Sob o comando do chef Rasmus Kofoed e localizada no oitavo andar de um edifício no centro de Copenhague, a casa tem uma vista privilegiada para o Fælledparken, um dos principais parques da capital dinamarquesa. O endereço emoldurado por uma paisagem bucólica não é mero acaso, já que a natureza é a fonte de inspiração para o menu autoral de Kofoed, à base de ingredientes sazonais.

De Lima, no Peru, o Central, do casal de chefs Virgílio Martínez e Pía León, levou a segunda colocação. A casa subiu duas posições em relação ao último ranking, tirando o favoritismo o espanhol Assador Etxebarri, que era um dos cotados para o primeiro lugar e, neste ano, caiu para a 6ª posição.

Ocupando o último lugar no pódio, o espanhol Disfrutar é capitaneado pelo trio de chefs Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch, que se conheceu na cozinha do lendário restaurante elBulli, de Ferrán Adrià. No restaurante localizado em Barcelona, eles servem um menu de vanguarda e com inspiração mediterrânea.

Comprovando as expectativas, o Oteque, do chef Alberto Landgraf, garantiu um segundo nome brasileiro entre os 50 melhores do mundo. O restaurante em Botafogo, no Rio de Janeiro, conquistou a 47ª posição e aparece pela primeira vez nesta parte da lista. A casa inaugurada em 2017 ingressou no ranking em 2019, na 100ª posição, e desde então só galgou posições.

Os eleitos

Confira as 10 casas mais bem colocadas

1. Geranium Copenhague, Dinamarca; geranium.dk

2. Central Lima, Peru; centralrestaurante.com.pe

3. Disfrutar Barcelona, Espanha; disfrutarbarcelona.com

4. Diverxo Madri, Espanha; diverxo.com

5. Pujol Cidade do México, México; pujol.com.mx

6. Asador Etxebarri Atxondo, Espanha; asadoretxebarri.com

7. A Casa do Porco São Paulo, Brasil; acasadoporco.com.br

8. Lido 84 Gardone Riviera, Itália; ristorantelido84.com

9. Quintonil Cidade do México, México; quintonil.com

10. Le Calandre Rubano, Itália; bit.ly/calandre-it