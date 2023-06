Carvalho homenageia Rita Lee às vésperas do Dia dos Namorados: Meu amor será infinito

Às vésperas do Dia dos Namorados, celebrado no Brasil em 12 de junho, Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, usou as redes sociais para fazer uma homenagem à cantora. A eterna rainha do rock, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença, morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos.

“Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo”, escreveu o músico em uma publicação no Instagran, na noite do último sábado, 10.

O post recebeu vários comentários carinhosos de fãs e amigos famosos do casal. “Amém, amém, amém! Querido Roberto, desejo todo amor infinito e sobrenatural, Daquele que tem o poder de curar todas dores e, nos preencher profundamente e, que é derramado em nós por Ele, Deus Pai, Deus filho e Deus Espirito Santo, para você e os meninos!, escreveu Baby do Brasil.

E continuou: “Toda a força e todo consolo divino pra vocês e para eles! E receba também o carinho, o amor e o abraço fraterno e amigo de todos nós que te admiramos e te agradecemos pelo cuidado, zêlo e pelo seu amor e fidelidade à nossa amada Rita! Nós te amamos, irmão querido. Você é um referencial, uma lição de vida, um grande guerreiro e guardião! Obrigada! Muito obrigada!”.

“Roberto, seu amor por Rita é algo que nunca vi na vida. Por mais que a gente imagine, leia, veja e ouça, não deve chegar nem perto do que é senti-lo. Rita foi a mulher mais feliz do mundo ao seu lado”, disse um seguidor. “Obrigada por ter sido o companheiro que você sempre foi para a Rita, Roberto. Tão lindas as suas declarações de amor. Fique em paz, querido. Que o universo te ajude a enfrentar a ausência física dela”, emendou outra seguidora do guitarrista.