Cultura Carolina Ferraz completa um ano no comando do ‘Domingo Espetacular’

Carolina Ferraz usou as redes sociais para comemorar o fato de estar há um ano no comando do Domingo Espetacular, da Record TV. Ela iniciou como apresentadora da emissora no dia 12 de julho de 2020. A atração foi comandada por Paulo Henrique Amorim.

“Nem vi o tempo passar. Estou feliz com minha nova casa e meus novos parceiros de jornada, acho que as pessoas sentem isso. Obrigada à todos vocês colegas de equipe, vamos fazer muito mais juntos!”, escreveu Carolina Ferraz.

Como apresentadora, ela esteve a frente de programas como Receitas da Carolina, no GNT, e o Fantástico, na TV Globo, em 1992.