Carolina Dieckmann deixa a Globo após 30 anos: ‘Chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha’

Após 30 anos, Carolina Dieckmann não renovou seu contato de exclusividade com a Rede Globo. O anúncio foi feito através de uma declaração à emissora no Instagram da atriz nesta quinta-feira, 1º.

Na publicação, Carolina homenageou personagens por meio de fotos e vídeos, além de exibir seu crachá da emissora. Sem dar nome às personagens, a atriz falou sobre cada uma delas no texto.

“Não é que eu comecei na Globo… Foi a Globo que me começou. Eu não era atriz… Me tornei, ali dentro”, escreveu.

O último trabalho de Carolina Dieckmann pela Rede Globo foi na novela Vai na Fé, de 2023, na qual interpretou Lumiar, uma advogada de sucesso. A atriz foi muito elogiada pela personagem.

“Levo comigo as memórias mais preciosas… indizíveis… 11078 dias felizes! Está tudo aqui, tatuado na minha alma e no meu coração”, disse Carolina no texto.

A carreira da artista na emissora começou em 1993 na minissérie Sex Appeal, em que interpretou Claudinha, uma aspirante a modelo.

A atriz se mudou para os Estados Unidos recentemente, o que tornou seus trabalhos na emissora cada vez mais espaçados.

Carolina ainda pode trabalhar na emissora mesmo sem o acordo fixo. Mas, agora pode aceitar propostas de serviços de streaming. “Levo ainda a certeza que toda vez que eu voltar na Globo será sempre um voo de volta para o ninho”, concluiu.