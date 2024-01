Carol Tavares esperou mais de dois anos da escalação à estreia na 3ª temporada de ‘A Divisão’

Na televisão, às vezes, atores precisam saber lidar com a ansiedade. Alguns projetos levam bastante tempo entre a escalação do elenco, início das gravações e, por fim, definição de data de estreia. No caso, Carol Tavares garantiu a oportunidade de integrar o elenco da terceira temporada de “A Divisão”, série disponível no Globoplay, a partir de um teste proposto pelo diretor de elenco Raoni Seixas em abril de 2021. Deu tudo certo, mas as gravações aconteceram mais de um ano depois, de julho a setembro de 2022, no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte carioca. Já os episódios foram lançados pelo serviço de streaming da Globo um ano depois disso, em setembro do ano passado. Hoje, esse é um dos trabalhos mais importantes da trajetória artística de Carol. “Quando passei no teste, reuni minha família na sala e conversamos. Foi emocionante passar e ter eles ali, torcendo por mim”, lembra.

Para a atriz, é até difícil mensurar o que mais chamou sua atenção no projeto. “Tudo! A força dos personagens, a ação, a investigação e a série são incríveis”, derrete-se. Na trama, ela interpreta a sensual Ellen, uma jovem do subúrbio do Rio que se relaciona romanticamente com o temido Dennis, chefe do Morro da Tia Baiana. “Ela é determinada, corajosa, forte, apaixonada por ele e faz questão de mostrar que é sua parceira tanto na vida quanto em seus esquemas”, revela Carol.

O processo de criação para dar vida a Ellen parece ter sido bem intenso. “Foi desafiador e potente descobrir as necessidades dela, entender o porquê de agir da maneira que age e compreender a perspectiva que ela tem de tudo que vive”, garante. Para isso, Carol teve o suporte das preparadoras Marina Rigueira e Isadora Ferrite. “Elas foram essenciais para me fazer investigar, entender e construir a Ellen”, valoriza.

“A Divisão” também rendeu cenas mais quentes para Carol. Uma experiência que, até então, a carioca de 29 anos não tinha vivido. “Foi um pouco complicado por ser a primeira vez. Mas o diretor Fabio Strazzer me deixou muito tranquila e conduziu bem. Tivemos ainda a ajuda de uma coordenadora de intimidade, Roberta Serrado, que foi fundamental naquele momento. Me senti cuidada e amparada no set, ainda mais por ser uma mulher. Coreografamos a cena e fluiu bem, fiquei mais confiante”, relata.

O interesse de Carol pela atuação floresceu ainda na infância, quando encenava algumas coisas sozinha, na frente do espelho, ou para os pais, em casa. “A timidez me levou ao teatro, para tentar me soltar mais, e naturalmente amei”, conta a atriz, cujo desejo de seguir na carreira artística só cresceu ao longo dos anos.

Além de “A Divisão”, Carol também faz parte do filme “Acampamento Intergaláctico”, que estreou nos cinemas em 2022 e pode ser visto no catálogo da Netflix. “Na produção, eu faço a Tati, que é a mais velha de três irmãos e a paixão do protagonista, o Ronaldo. A história é sobre esse garoto que acredita em extraterrestres e que, quando vai para um acampamento sobre ciências, consegue provar a existência deles com a ajuda de sua irmã e seus novos amigos”, descreve.

