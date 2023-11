Carol Célico anuncia nome e sexo de seu terceiro filho em chá revelação

Carol Celico revelou o sexo e nome de seu filho com Eduardo Scarpa neste domingo, 26. A influenciadora anunciou a gestação no dia anterior, nas redes sociais.

No chá revelação, ela compartilhou que está grávida de um menino. Segundo Carol, o nome escolhido para o bebê foi Rafael.

“Rafael, nosso menino, já é tão amado, esperado e desejado. Que Deus te abençoe com saúde e que você venha com um propósito lindo de vida, trazendo também cura por onde passar, que é o significado do seu nome: Deus cura. Rafael é o nome favorito, unânime, na nossa família. Foi muito fácil escolher, todos amamos o nome”, escreveu.

A influenciadora já é mãe de Luca e Isabella, de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.