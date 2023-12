Cultura Carol Castro recebe apoio de famosos após morte do pai

A atriz Carol Castro publicou no último domingo, 17, o anúncio da morte de seu pai, o também ator Luca de Castro. Ao dedicar um texto emocionante ao pai no Instagram, recebeu o apoio de amigos famosos, como Tata Werneck, Camila Pitanga e Armando Babaioff.

Tata relembrou que chegou a dividir os palcos com Luca e mandou uma mensagem de apoio à atriz. “Carol, querida. Adorava seu pai. Fizemos uma peça juntos. Um homem maravilhoso. Ator incrível. Sinto muito. Espero que fiquem bem e juntos. Um abraçando o outro”, escreveu.

Armando Babaioff, que também trabalhou com Luca de Castro, escreveu: “Fiquei sabendo nesse instante, não imagino o tamanho da sua dor. Meus mais sinceros sentimentos. Tive uma das melhores experiências da vida ao lado do teu pai, quando viajamos para Portugal e por lá passamos um mês em turnê. Vou guardar isso comigo pro resto da vida, seu pai é, e sempre será, um grande ator e um grande ser humano”.

“Carol, lamento profundamente. Te desejo força e muito, muito amor a ti”, escreveu Camila Pitanga.

Na postagem dedicada ao pai, Carol escreveu: “Nossa última foto juntos. Ele, com o meu óculos emprestado porque esqueceu o dele. Ele, com a camisa que eu dei e comprei uma igual pra usarmos juntos. Não acredito que não deu tempo! Ele, na apresentação da netinha caçula tão amada. Todo orgulhoso. Se recuperando da cirurgia no joelho e outros sustos. Feliz que sua perna tava ficando tinindo como ele dizia.Minha referência. Pedaço imenso de mim. Meu melhor amigo. Entre amigos, eu era a Luquinha e ele o Carolzão. Não sei o que pensar”.

Confira a postagem aqui .

Carreira

Luca de Castro nasceu no Rio de Janeiro. Consolidou-se na carreira artística atuando nos palcos. Foi dos fundadores da Cia. Teatro do Nada e dava aulas de teatro desde 1994. Na Globo, também teve currículo extenso, tendo atuado em novelas como A Próxima Vítima (1995), O Astro (2011) e Velho Chico (2016).