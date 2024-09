Cultura Carol Barcellos assina contrato com CNBC Brasil depois de se demitir da Globo

Carol Barcellos é a nova contratada da CNBC Brasil. A jornalista esportiva, que saiu da Globo após 20 anos, faz atualmente parte do novo time da emissora, que tem estreia prevista para novembro. O anúncio foi dado nas redes sociais na noite de quinta-feira, 26.

“Com uma trajetória de garra, dedicação e amor ao jornalismo, ela agora chega para um novo desafio”, explica a emissora. Barcellos apresentará um programa semanal, cujo conteúdo varia em “novos destinos, jornadas culinárias e aventuras”.

A CNBC Brasil, filiada da norte-americana com enfoque em negócios, ainda não tem canal ou data específicos, mas já conta com um time de apresentadores. “Estamos felizes demais em poder contar com a Carol em nosso time. Seja muito bem-vinda!”, diz a postagem.

A jornalista e apresentadora de 43 anos é natural do Rio de Janeiro e cursou jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. Sua trajetória pela Globo soma cerca de 20 anos, divididos em atrações esportivas como Esporte Espetacular, SporTV, Globo Esporte e Planeta Extremo. Ela é reconhecida pela cobertura de eventos, como os Jogos Olímpicos de Tóquio, a Copa do Mundo e as Olimpíadas de Inverno.

Em 29 de agosto, Carol Barcellos deixou a Globo. O anúncio foi dado pela própria jornalista em uma postagem no Instagram.