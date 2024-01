‘Carnaval de SBO 2024’ terá pré-carnaval nesta sexta e domingo 

Grupos já estão prontos para desfilar pelas ruas de Santa Bárbara - Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste

Os blocos Apareceu a Margarida, do Traquitana, BoraLá, das Rosinhas e das Bárbaras já estão prontos para desfilar pelas ruas de Santa Bárbara d’Oeste. Os grupos agitarão com cinco eventos de pré-carnaval nesta sexta-feira e domingo (4).

Nesta sexta-feira (2) os foliões terão três opções. O Bloco Apareceu a Margarida estará no Museus da Imigração, na Rua João Lino, 371, a partir das 19h, em prol da instituição social Meimei. Também às 19h, o Bloco do Traquitana fará seu pré-carnaval no Trem Bala Botequim, na Rua 13 de Maio, 1.064. Os dois eventos têm entrada gratuita.

Ainda na sexta, o Bloco BoraLá se apresenta no “Esquenta Carnaval Sunset” do Esporte Clube Barbarense, às 19h. O ingresso custa R$ 40 por pessoa e sócios do clube não pagam entrada.

O domingo será marcado por dois pré-carnaval. O Bloco das Rosinhas, com presença do Samb’Ajuda, tomará as ruas do Centro de Memórias, na Rua João Lino, 362, a partir das 11h.

Já o Bloco das Bárbaras, com o show da Banda Bárbara, fará seu ensaio aberto a partir das 15h, no Santa Bárbara Mall, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.102. As atrações de domingo têm entrada gratuita.

