Carnaval 2019: Confira uma seleção de shows e festas para aproveitar em São Paulo

Confira a seleção de festas e shows carnavalescos, na capital paulista, selecionadas pelo suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo.

Casa Natura Musical

+ A Espetacular Charanga do França – cujo bloco sai pelas ruas de Santa Cecília no dia 4/3, às 10h (inf.: bit.ly/bcharanga) – é uma das atrações da Casa. O grupo toca na casa de shows em 27/2, às 21h30 (R$ 40/R$ 120). Neste sábado (16), às 23h, o espaço recebe o Bloco Casa Comigo (R$ 50/R$ 120). Na 5ª (21), às 21h30, Marina de la Riva e Bruna Caram comandam o Baile da Revanche (R$ 40/R$ 70). E Margareth Menezes faz show no dia 22/2, às 22h (R$ 60/R$ 220). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Sabe de Nada, Inocente

+ Este é o projeto de pré-carnaval do É o Tchan, com Cumpadi Washington e Beto Jamaica cantando clássicos do axé. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (16), 22h. R$ 80/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Anitta

+ Ela faz a ressaca de carnaval com seu Bloco das Poderosas. Espaço das Américas. Área externa (10.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 10/3, 18h. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Festival CarnaUOL

+ Ludmilla, Maiara & Maraisa, Bell Marques, Banda Eva e DJ Alok participam da 6ª edição do evento. Arena CarnaUOL (em frente ao Samdódromo do Anhembi). Av. Olavo Fontoura, 1.920, Santana. Sáb. (16), 13h/2h. R$ 70/R$ 180. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br