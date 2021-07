Carmo Dalla Vecchia revela que é Gay e se declara para o marido ao vivo

Carmo Dalla Vecchia, de 49 anos, falou pela primeira vez sobre sua sexualidade publicamente. O ator se declarou para o marido, João Emanuel Carneiro, durante sua participação na Super Dança dos Famosos, neste domingo, 11.

Carmo fez uma homenagem ao autor das novelas Avenida Brasil e Segundo Sol após se apresentar ao som de We Are Family, do grupo Sister Sledge. Ele também mandou um recado carinhoso para o filho de ambos, Pedro.

“É uma música que fala basicamente sobre sororidade, sobre empatia e sobre família. E eu gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família, mandar um beijo grande e declarar o meu amor ao meu filho, Pedro, e ao meu marido, João”, disse .

“Gostaria muito de declarar meu amor aos dois. Acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou”, continuou.

“Só que a gente vive em um país em que não necessariamente é assim. Então, se meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas, para ter essa representatividade, eu fico muito feliz de ser essa pessoa”, afirmou. Dalla Vecchia também alertou para o alto número de pessoas trans mortas no Brasil:

“E gostaria de falar também que temos um recorde no Brasil muito triste. Nós somos o país que mais mata trans do mundo, mulheres travestis e transexuais. É uma coisa muito triste e muito feia. Isso fala da nossa educação, ou da falta dela. Isso é algo em que as pessoas deveriam pensar de uma maneira muito séria”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais