Carmo Dalla Vecchia beija ator ao encenarem diálogo vestidos de herói

O ator Carmo Dalla Vecchia publicou um vídeo divertido em suas redes sociais ao lado do artista Diego Martins, no ar na novela das 21 horas Terra e Paixão, da TV Globo. Na publicação, Dalla Vecchia aparece vestido com a fantasia do Homem-Aranha enquanto Martins está como Robin.

Os dois encenam um diálogo entre os heróis e, ao final, se beijam. “Brotheragem heroica”, escreveu Carmo.

Durante a gravação, o Homem-Aranha está dando uma carona para Robin até a academia. “Boa malhação aí, Robin”, diz Carmo no papel do herói. “Vai fazer o que agora?”, pergunta Martins.

“Vou dar uma checada nos esconderijos do Pinguim e do Charada, né?”, responde Carmo.

Logo depois, Robin pede para que o Homem-Aranha tenha cuidado e os dois se beijam.

Essa não é a primeira vez que os artistas produzem um vídeo juntos. Dalla Vecchia já publicou outras parcerias com o amigo.