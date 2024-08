Carlos Villagrán, o Quico de ‘Chaves’, presta homenagem a Silvio Santos

Carlos Villagrán, 80, conhecido por ter interpretado o personagem Quico em Chaves, seriado transmitido pelo SBT, prestou uma homenagem a Silvio Santos. O ator publicou um vídeo em suas redes sociais no domingo, 18. O apresentador morreu na manhã de sábado, 17, aos 93 anos, por uma broncopneumonia decorrente da H1N1.

Carlos Villagrán, o Quico, prestou homenagem a Silvio Santos – Foto: Reprodução / Instagram

“Queridos amigos do Brasil, me uno a vocês com profunda dor pelo falecimento de Silvio Santos. … Envio um beijo a todos e sinto muito por seu falecimento”, disse o artista no vídeo.

Na legenda, Villagrán também escreveu: “Com a nossa dor mais profunda, enviamos à família de ‘Dom’ Silvio Santos e à emissora SBT da televisão brasileira nossas mais profundas condolências pela sua partida rumo à Glória de Deus”. O texto foi assinado pelo ator e pela mulher, Rebeca Palacios, conhecida como Becky.

Florinda Meza, viúva de Roberto Bolaños (criador e personagem principal de Chaves e de Chapolin) e intérprete de Dona Florinda, também relembrou a passagem do seriado pela televisão brasileira. “Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo, e, por favor, dê um abraço no meu Rober”, escreveu em português, junto da imagem de Dona Florinda assistindo ao programa de Silvio pela televisão.