Carlos Tramontina é contratado pelo ‘Flow News’

Carlos Tramontina foi contratado pelos Estúdios Flow, um ano após pedido de demissão na Rede Globo. Além de integrar o quadro de funcionários da CNN Brasil, ele vai conciliar um programa diário na internet.

“Depois de 43 anos trabalhando em televisão, chegou a minha vez de ter um programa na internet. E de portas abertas, o Flow News me recebe para estar com vocês, dia após dia, trazendo muita informação. Nos vemos em breve, no Flow News”, diz o jornalista, em rede social sobre a atração, que vai ao ar de segunda a sexta-feira.

Na publicação, um texto acompanha o vídeo: “chegou a hora de Carlos Tramontina explorar novos desafios e se juntar aos Estúdios Flow nesta nova fase. Com dois novos programas, vocês irão poder acompanhar tudo sobre as principais notícias do momento e assistir um bate-papo inesquecível com convidados especiais. O Flow News está apenas começando”.

Os fãs do comunicador comemoraram a notícia, dada no último domingo, 8. “Que arraso! Tramontina é demais! Parabéns!”, escreveu uma internauta. “Tive a oportunidade de conhecer o Tramontina em uma reportagem que ele fez, o cara é gente fina demais, foi super gentil com todos , humilde, atencioso, educado… Sucesso nesse novo trabalho”, revelou um seguidor. “Amando a novidade. Parabéns, “Tramonta””, comentou outra.

Carlos Tramontina deixou o Grupo Globo em comum acordo. Desde quando estreou no canal, em 1978, ele esteve presente na cobertura de grande eventos no País. O jornalista trabalhou em produções como o Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, Jornal da Globo, SP1, Globo Notícia, além de suas participações na GloboNews.

O comunicador assinou, há um mês, com a CNN Brasil, onde comandará o CNN Freedom Project, projeto multiplataforma de sucesso na CNN norte-americana. A produção tem como objetivo denunciar e discutir temas com forte viés social.