Carlos Alberto de Nóbrega encontra Michel Temer e revela saia-justa

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, da “A Praça É Nossa”, compartilhou seu inusitado encontro com o ex-presidente Michel Temer no salão do cabeleireiro Jassa, conhecido por cuidar do visual de diversas personalidades, como Silvio Santos, no último sábado, 16.

Nóbrega, porém, passou por uma saia-justa: “Fui cortar o cabelo e o Temer estava lá. O Jassa, em voz alta, para todos ouvirem, soltou essa joia: ‘Michel, o Carlos sempre disse que você era carrancudo, antipático e arrogante’. Eu não sabia onde enfiar a cara”.

“Gargalhadas gerais e o Temer se levantou sorrindo e me deu um abraço. Mudei de opinião. Cara legal!”, contou.

Nos comentários, um internauta sugeriu: “Chama ele pra fazer a Velha Surda clássica personagem da Praça, igualzinho”. Carlos Alberto respondeu ao comentário com risos.

Confira o registro do encontro entre Carlos Alberto de Nóbrega e Michel Temer abaixo: