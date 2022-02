Carlinhos Brown estreia no time de jurados da versão sênior de ‘The Voice’

No ar na edição sênior da competição, Brown alia a vivência de palcos e estúdios com uma certa curadoria de boas histórias de vida

Ao longo de sua trajetória profissional, Carlinhos Brown acumulou uma série de funções, como cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista e produtor. Hoje, essa vasta experiência é uma bagagem e tanto para um dos jurados veteranos do formato “The Voice”. “As pessoas mais amadurecidas são as que carregam consigo as sabedorias necessárias, pois amadurecer não é envelhecer. Amadurecer está na dignidade de merecer amanhecer os novos dias”, filosofa o técnico.

Integrante assíduo do “reality” desde o início do formato em 2012, Brown já esteve no “The Voice Brasil”, na versão “Kids” e agora faz sua estreia na versão para talentos acima dos 60 anos. O cantor foi convocado para a segunda temporada do programa após Daniel e Mumuzinho testarem positivo para Covid-19 poucos dias antes do início das gravações.

Além de Brown, Toni Garrido também foi convidado para completar o quarteto de jurados com Fafá de Belém e Ludmilla. “Acho que é mais do que uma oportunidade, pois traz o prazer de rever talentos e de entender que as experiências só se renovam com o avançar das idades. Espero vibrar ao lado desses colegas. Já tinha uma vontade antiga de participar desse formato”, valoriza Brown, que completa 60 anos em novembro.

No formato “The Voice” há uma década, Carlinhos Brown estreia no time de jurados da versão sênior – Foto: João Miguel Júnior / Rede Globo

Apesar de ser um jurado veterano do formato, você faz sua estreia na versão sênior. Qual foi sua reação ao receber o convite para a segunda temporada do “talent show”?

Estou tomado de felicidade por esta oportunidade que me foi dada, para fazer parte desse programa que desejo participar desde seu início. As expectativas são as melhores e a emoção já está lá em cima, pois vamos encontrar vozes amadurecidas e histórias de vida que são totalmente inspiradoras, aliadas a repertórios de qualidade altíssima.

Como tem sido a experiência de lidar com talentos acima dos 60 anos em busca de novas oportunidades na carreira?

O sentimento é de total agradecimento. Tenho dito que o “The Voice” é mais do que uma oportunidade, pois nos dá o prazer de reencontrar essas vozes, rever esses talentos e aprender com eles de como as experiências só se renovam com o avançar das idades. Nós temos a sorte e a honra de fazer parte da realização desses sonhos, que são também os nossos ali espelhados. Esse programa tem uma mensagem forte de que ser plus é ser maior.

Como assim?

Nosso País está diante de talentos que nos dão a oportunidade de aprendermos que as pessoas mais amadurecidas são as que carregam consigo as sabedorias necessárias, pois amadurecer não é envelhecer. Amadurecer está na dignidade de merecer amanhecer os novos dias, e pedimos a Deus que todos tenham verdadeiramente essa oportunidade de crescer e amadurecer.

A partir de sua experiência artística, como você faz a seleção dos candidatos do seu time?

Meu time se define com a qualidade de grandes cantores, e também de um repertório que relembra um Brasil de grande musicalidade. E mais ainda: com interpretações que serão de grande valia e servirão de base para novos artistas, que se interessam em conhecer os maiores tesouros da Música Popular Brasileira. Acho que teremos uma temporada muito acirrada.

Por quê?

Nós estamos diante de vozes experientes e que, por sua vez, têm também histórias com os artistas que estão ali como técnicos. Fafá de Belém é um golaço do “The Voice”. Toni é uma pessoa linda, um cara muito carinhoso, um amigo muito doce. Ludmilla tem aquele jeitinho dela que parece mais tímido, mas também está muito atenta com o que está fazendo. Então, esses artistas, com diferentes características, estão na disputa por essas vozes maravilhosas. E a gente vai se divertindo muito juntos, sempre com muito respeito e uma imensa admiração mútua.