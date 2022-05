Carla Diaz e Lucas Lucco viverão par romântico em novo filme

A atriz Carla Diaz e o cantor Lucas Lucco interpretarão um casal no filme Rodeio Rock. A informação foi divulgada pela coluna da Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Inspirada no livro O Príncipe e o Mendigo, do escritor norte-americano Mark Twain, a trama contará as histórias do cantor sertanejo de grande sucesso Sandro Sanderley e do roqueiro falido Heródoto. Os dois personagens, que serão interpretados por Lucas Lucco, trocarão de lugar e viverão realidades opostas. De acordo com a publicação, a comédia romântica será dirigida por Marcelo Antunez. A produção deverá estrear nos cinemas antes de ir para o streaming, mas ainda não foram divulgadas as datas nem qual plataforma terá o filme em seu catálogo.