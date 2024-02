Carl Weathers: ‘Não percebi o quão grande ele era’, lamenta Sylvester Stallone

Sylvester Stallone lamentou a morte de Carl Weathers, ator com quem contracenou no filme Rocky, na noite desta sexta-feira, 2. Carl morreu na última quinta-feira, 1, aos 76 anos, “pacificamente enquanto dormia”, segundo a família.

Sylvester compartilhou uma homenagem para o intérprete de Apollo Creed em seu perfil nas redes sociais. No vídeo, o ator aparece abalado e afirmou que Carl “mudou sua vida para sempre”.

“Hoje é um dia incrivelmente triste para mim. Estou tão abalado que nem consigo te contar. Só estou tentando segurar essa porque Carl Weathers foi uma parte integrante da minha vida, do meu sucesso. Dou-lhe crédito e elogios incríveis, porque quando ele entrou naquela sala e o vi pela primeira vez, vi grandeza, mas não percebi o quão grande ele era”, iniciou.

“Eu nunca teria conseguido fazer o que fizemos em Rocky sem ele. Ele foi absolutamente brilhante. Sua voz, seu tamanho, seu poder, sua habilidade atlética, mas, mais importante ainda, seu coração, sua alma. É uma perda horrível. Ele era mágico e tive muita sorte de fazer parte da vida dele”, disse.

Carl nasceu em 14 de janeiro de 1948, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ele trabalhava como jogador de futebol americano antes de se tornar conhecido no cinema. Além do sucesso em Rocky, o artista fez o personagem Greef Karga, em The Mandalorian, disponível no Disney+. Ele também ficou conhecido por atuações em O Predador (1987) e Um maluco no golfe (1996).