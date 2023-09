Cariúcha, Cezar Black, Alicia X e Shayan vencem prova de imunidade no programa ‘A Fazenda’

Após entrada dos integrantes do Paiol selecionados para entrarem oficialmente no reality A Fazenda 2023 na noite da quinta-feira, 21, a casa contou com uma prova de imunidade que tirou os vencedores Cariúcha, Cezar Black, Alicia X e Shayan da primeira “Roça” do jogo. A competição rendeu também R$ 10 mil para cada ganhador.

Os ex-paioleiros Cesar Black, Nadja Pessoa, Shayan e Alicia X vetaram 12 participantes de competirem na prova na qual os jogadores deveriam competir em quatro duelos, sendo cada um formado entre um ex-paioleiro e um morador da sede.

Além do grupo, também competiu Jenny Miranda, Lily Nobre e Kally Fonseca.