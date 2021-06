Cardi B anuncia que está esperando segundo filho de Offset

Cardi B surpreendeu os fãs ao anunciar que está grávida do segundo filho. A revelação foi na noite deste domingo, 27, durante a premiação BET Awards. O marido dela, o rapper Offset, estava apresentando, com o grupo Migos, a nova canção Straightenin seguida do single Type Shit. No final da performance, a cantora subiu ao palco.

Foi então que ela exibiu o macacão preto que estava usando, com transparência, que mostrava a barriga de grávida. No Twitter, o nome de Cardi B foi parar nos assuntos mais comentados da noite. Depois da aparição no show, a artista também compartilhou uma foto em que aparece com a barriga pintada com uma tinta branca. Na legenda, ela escreveu “#2” e mencionou o marido.

Cardi e Offset se casaram em 2017 e, no final do ano seguinte, se tornaram pais da pequena Kulture, de 2 anos. Em setembro do ano passado, o casal se divorciou – mas os artistas reataram o relacionamento um mês depois.