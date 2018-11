Um “salsicha” conseguiu se destacar no People’s Choice Awards realizado no último domingo, 11. Conhecido como Crusoe, the Celebrity Dachshund, o cãozinho levou o título de Estrela Animal de 2018 na 44ª edição da premiação, deixando outros cachorros, gatinhos e até girafa para trás.

E não foi apenas a conquista do troféu um dos feitos de Crusoe. Em meio a atrizes e atores consagrados, o animal de quatro patas também foi um dos destaques no tapete vermelho do evento.

O cãozinho digital influencer reúne mais de 2,9 milhões de seguidores no Facebook. Os fãs acompanham seus cliques brincando, passeando e até vestido como personagens. Crusoe tem registros como jornalista, espantalho, copo de café, presidiário e muitas outras fantasias.

Crusoe também é “autor” de livros que figuram na lista de mais vendidos do New York Times; as obras foram inspiradas no blog que o tornou conhecido.