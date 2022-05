Cultura Cão do Exército Russo é resgatado por tropas da Ucrânia

Abandonado por soldados russos, um cão de guerra das forças especiais está, atualmente, salvando vidas ucranianas. De acordo com o tabloide britânico Daily Star, Max foi encontrado usando uma coleira de camuflagem para cães militares russos.

O pastor-belga-malinois de 3 anos foi encontrado usando uma coleira de camuflagem para cães militares russos. O animal estava morrendo de fome e perto de não resistir em uma área destruída devido aos ataques das tropas de Vladimir Putin.

Após receber os cuidados necessários, o cachorro foi adotado pelo Exército da Ucrânia, que o treinou para entender o idioma falado pelos soldados. A nova função de Max é farejar armadilhas e minas que foram deixadas pelos russos.

Max pertencia às tropas do Kremlin que haviam capturado uma vila na região de Mykolaiv, perto do mar Negro. Ele foi abandonado quando as forças recuaram e sobreviveu alimentando-se de comida podre.

Um soldado britânico ficou surpreso com o abandono do cachorro. “Eles são tremendamente leais, mas Max obviamente está convencido de que os ucranianos são agora seus novos donos”, disse o militar para o jornal.