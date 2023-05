Cantora norte-americana Tina Turner morre aos 83 anos, na Suíça

A cantora americana Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24, na Suíça, onde morava, segundo declarou seu agente à imprensa. Ainda de acordo com a declaração, a estrela da música mundial morreu “pacificamente após uma longa doença”. Nos últimos anos, Tina enfrentou um câncer.

Cantora Tina Turner tinha 83 anos – Foto: Philip Spittle / CC BY 2.0

Tina, nascida Anna Mae Bullock, nos Estados Unidos, se tornou um dos maiores nomes da música mundial ao entrar para o mundo do rock como uma das únicas mulheres, ainda nos anos 1960. Duas décadas depois, ao se tornar estrela do filme Mad Max – Além da Cúpula do Trovão, conseguiu ainda mais destaque, se tornando uma estrela pop ao juntar, música, dança e figurinos.

Uma exposição em homenagem à cantora, Tina Turner: Uma Viagem para o Futuro, está em cartaz no MIS-SP.