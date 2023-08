Cantora Juliette lança ‘Ciclone’, seu seu primeiro álbum

O primeiro álbum como cantora de Juliette, vencedora do BBB 21, já está disponível nas plataformas de música. “Ciclone”, composto por nove faixas, marca o início de uma nova fase na carreira musical da artista. O trabalho traz uma combinação de sonoridades em roupagem pop, somada às suas nuances culturais e referências como R&B, piseiro, trap, afrobeat.

“Eu busquei uma perfeita harmonia entre o clássico e a vibração urbana, uma excursão criativa em que os elementos da música pop se entrelaçam com os ritmos das ruas e toques autênticos de nossas raízes. Cada música é uma viagem pelos sentimentos que vivi nos últimos anos, uma entrega apaixonada. Espero que as pessoas consigam se conectar com a minha essência”, contou Juliette.

Álbum marca nova etapa na carreira de Juliette – Foto: Juliana Rocha Borges da Fonseca

O nome “Ciclone” faz uma analogia à vida da artista que foi embalada por mudanças repentinas, impactantes e intensas. Essa jornada acompanhou uma sensação de renovação na artista, que se espelha na essência do álbum.

O álbum conta com a parceria de Marina Sena e mais três participações: o cantor pernambucano João Gomes, o cantor Dilsinho e o cantor e compositor maranhense Nairo.

As músicas “Sai da Frente”, “Quase Não Namoro”, “Nós Dois Depois”, “Não Sou de Falar de Amor”, “Beija Eu” e “Ninguém” também contam com produção musical do coletivo CANETARIA, que assina projetos fonográficos com grandes estrelas da música nacional como Anitta, Luisa Sonza e Claudia Leitte.

Além disso, a faixa “Ciclone” também foi produzida por eles e composta pelo paraibano Seu Pereira e pela própria Juliette. A cantora também assina como coautora nas músicas “Tengo” e “Diamante”.

“Este trabalho é uma parte muito especial de mim que agora posso compartilhar do jeitinho que é pra ser. Cada música é como um pedaço do meu coração e das minhas histórias. Espero que ao ouvirem, as pessoas sintam toda a emoção e verdade que coloquei neste projeto. É um sonho realizado e só tenho a agradecer por todo o carinho e apoio de todos que me acompanharam nessa jornada”, disse a artista.

Novos caminhos

A nova era musical de Juliette chega cheia de significado para ela. Ela revela que a turnê “Caminho” – sua primeira incursão musical, que aconteceu em 2022 – foi crucial para sua evolução artística.

“Acho que nunca estarei 100% pronta para tudo e ser artista é isso mesmo. Estou em constante evolução”, ela confessa. “Mas hoje me sinto mais pronta, segura e poderosa com o microfone na mão. Ciclone como meu primeiro álbum é um trabalho em que eu festejo essa potência que descobri em mim”.

A estreia da carreira musical de Juliette aconteceu em setembro de 2021, com o seu EP homônimo, que até hoje mantém o recorde de maior número de pré-saves da história do Spotify Brasil e segunda maior estreia de um álbum ou EP brasileiro na plataforma.

Desde então, a cantora vem fazendo parcerias na música, como suas colaborações com Alok, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez, em “Un Ratito”, e com Israel & Rodolffo em “Sobre”. A paraibana também se apresentou no Prêmio Multishow de 2021.

Seguiram-se os singles “Cansar de Dançar”, “Solar” e “Xodó”, além de uma participação no na décima Papasessions, cypher chamada “França”, ao lado de L7NNON, Xamã e Welisson.

Além disso, caiu na estrada a partir de março de 2022, quando deu início à Turnê Caminho, que está viajando por cidades de diversas regiões do País. O repertório dos shows foi composto pelas faixas presentes no EP de estreia, assim como interpretações de canções de outros artistas que tiveram importância na trajetória da cantora.