Cantora gospel de 18 anos morre após acidente de trânsito na BA

A cantora gospel Aclécia Silva dos Santos, de 18 anos, morreu em um acidente de trânsito na quinta-feira, 21. A informação foi confirmada pela gravadora da artista, Kairós Music Oficial, e pelo namorado dela, Jeremias, nas redes sociais.

“A família Kairós está muito triste. A gente não esperava por isso. E para quem não sabe, a gente conheceu a Aclécia através de um concurso. Ela ganhou o primeiro lugar. (…) Ela era uma menina de Deus. Esbanjava alegria, esbanjava amor, sorriso. Seu talento surreal, sua índole, seu caráter”, contou o diretor da gravadora nos Stories do Instagram.

A artista fechou contrato com a gravadora no começo de novembro. “Desejamos que seja um novo tempo estabelecido por Deus para sua vida .Você é um presente de Deus para a Família Kairós Music”, dizia o anúncio da parceria nas redes sociais.

O namorado de Aclécia também lamentou a morte da cantora. “Eu te amarei para sempre, sei que pude dizer todos (sic) o quanto te amo, estou sem chão, te amo para sempre minha princesa”, disse ele no Instagram.

Segundo o G1, Aclécia morreu após uma batida entre uma ambulância e um caminhão em uma rodovia de Ibirapitanga, na Bahia. A cantora estava na ambulância com outras cinco pessoas, que ficaram feridas e foram levadas ao Hospital de Base, em Itabuna.

O Estadão tentou contato com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, que confirmou o acidente, mas não tinha permissão para confirmar a identidade da vítima. A reportagem também tentou contato com a Prefeitura de Ibirapitanga e com o namorado de Aclécia, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.