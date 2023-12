Cantor Zé Neto é transferido da UTI para enfermaria após acidente

O cantor Zé Neto será transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde estava internado desde que sofreu um acidente em uma rodovia de Minas Gerais na última terça-feira, 5, para um quarto de enfermaria. Foi o que informou um boletim médico divulgado pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto nesta quinta-feira, 7.

Segundo o boletim do hospital paulista, os médicos consideram a evolução do quadro de Zé como “bastante positiva”. Porém, ainda não há previsão de alta. Ele teve escoriações e fratura em três costelas. Na madrugada da última quarta-feira, 6, o artista precisou passar por uma cirurgia para sutura de corte no braço esquerdo.

Na terça, ele saiu do seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o veículo onde estava capotou após colisão em rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54. A colisão lateral deixou cinco pessoas feridas, entre elas José Toscano Martins Neto, o Zé Neto, que “sofreu lesões graves, mas sem risco de vida”. Entre os outros feridos, um teve ferimentos graves e três, ferimentos leves.

O acidente envolveu três carros e uma carreta. “Dados preliminares indicam que o veículo Trailblazer (onde estava Zé Neto) seguia sentido decrescente da rodovia, quando colidiu lateralmente com o eixo da carreta (que após o impacto parou atravessada na pista, causando interdição do fluxo) e em seguida o utilitário colidiu com os outros dois veículos”, detalhou a PRF.

Leia o boletim médico de Zé Neto

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) será transferido da UTI para quarto de enfermaria na tarde desta quinta-feira (7 de dezembro).

A equipe multidisciplinar do HB de Rio Preto decidiu pela transferência após avaliação clínica criteriosa, com auxílio de exames de imagem e laboratoriais, constatando a evolução positiva do quadro clínico e demais parâmetros.

O paciente segue em observação, permitindo a alta para o quarto de enfermaria.

Diante da gravidade do acidente automobilístico, os médicos consideram a evolução clínica de Zé Neto bastante positiva, tendo o paciente colaborado de forma importante com a equipe multidisciplinar que o assistiu nos dois dias de internação na UTI. Durante este período, 10 profissionais atuaram: médicos clínicos, cirurgiões e intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, cirurgiã dentista e nutricionista.

Não há, no momento, previsão de alta hospitalar.

Zé Neto está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde a noite de terça-feira (5 de dezembro), após sofrer acidente automobilístico.

Ele teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e, na madrugada de quarta-feira (6 de dezembro) foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo.”