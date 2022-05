Cantor Piettro Dias, mulher e filho morrem em acidente de carro em Minas Gerais

O cantor sertanejo Piettro Dias, de 29 anos, sua mulher, Taiane Silva, de 30 anos, e o filho do casal morreram neste sábado, 29, em um acidente de trânsito na altura km 6 da BR-364, entre os municípios de Frutal e Planura, no Estado de Minas Gerais.

O veículo do artista colidiu contra um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que a equipe de salvamento chegou, Piettro já estava sem vida. Taiane e a criança foram socorridos por uma ambulância, mas não resistiram. O motorista do caminhão não teve ferimentos e recusou atendimento médico.

Natural de Indaiatuba (SP), o cantor, que se chama Pedro Henrique dos Santos Silva, morava no Triângulo Mineiro e se apresentava em festas da região. Ele era uma das atrações confirmadas para o ExpoFrutal 2022, marcado para ocorrer entre os dias 26 de junho e 3 de julho. O prefeito do município, Bruno Augusto de Jesus Ferreira, decretou luto oficial de três dias.