Cantor Maurilio sofre três paradas cardíacas e quadro de saúde é gravíssimo

O cantor Maurilio, da dupla com Luiza, que foi internado nesta quarta-feira, 15, em hospital de Goiânia, teve três paradas cardiorrespiratórias ao longo da madrugada. A informação é do médico do artista Wandervan Azevedo. O sertanejo, de 28 anos de idade, participava da gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel, na noite de terça-feira. “A gente conseguiu estabilizá-lo durante a madrugada, onde foi transferido para o CTI e hoje a gente conseguiu fazer o diagnóstico por imagem. Constatou-se que ele teve um tromboembolismo pulmonar”, explicou o médico.

“O tromboembolismo pulmonar é uma doença muito grave. É um coágulo que obstrui a artéria pulmonar e, em 25% dos casos, morte súbita. É muito grave a situação e o diagnóstico. Foi feito o tratamento com trombolítico e agora a gente aguarda resultados de melhora frente a isso”, afirmou Azevedo.

O médico do cantor declarou que ele costuma fazer exames de rotina, sobretudo após um acidente de carro que sofreu, há cinco anos. Na ocasião, segundo o Azevedo, ele teve várias fraturas, com inicio de trombose. “Há seis meses que não o vejo e não sei o que ele está usando de medicação. A princípio não estava utilizando nenhuma medicação contra trombose”, disse. Wandervan Azevedo relata que o quadro de saúde do sertanejo é gravíssimo e ele segue sedado em UTI.

Maurílio Ribeiro nasceu na cidade de Imperatriz, no Maranhão. O cantor e Luiza, que é mineira de Belo Horizonte, formam uma dupla sertaneja desde 2016. Os shows para este fim de semana em Mato Grosso foram cancelados e o comunicado foi feito pela assessoria de imprensa da dupla.