Cantor Maurilio, da dupla com Luiza, é internado em Goiânia

O cantor Maurilio, da dupla com Luiza, foi internado em Goiânia nesta quarta-feira, 15. Detalhes sobre motivo e estado de saúde do artista não foram divulgados pela assessoria de imprensa.

O perfil oficial da dupla Luiza e Maurilio publicou uma nota comunicando o cancelamento das apresentações.

“A Work Show, escritório que gerencia a carreira de Luiza e Maurilio, informa que, devido ao estado de saúde do cantor Maurilio, os shows da dupla que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro nas cidades de Sorriso e Glória d’Oeste, no Mato Grosso, foram cancelados. Mais informações sobre o estado de saúde do artista enviaremos apenas via boletim médico. Pedimos as orações de todos para seu rápido restabelecimento”, diz o comunicado no Instagram.

Maurilio participou de uma gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel na noite da terça-feira, 14.