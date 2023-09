Cantor Jão leva ‘lambida’ de João Guilherme, filho de Leonardo, em novo clipe

O cantor Jão lançou nesta quinta-feira, 14, o videoclipe para Me Lambe, música de seu disco SUPER. O vídeo, que mostra o artista vivendo em um mundo felino, contou com uma participação especial: João Guilherme, ator e filho do cantor Leonardo.

“Então pode me lamber, me enrolar, me apertar”, canta Jão que, no clipe, é um dos únicos humanos em um mundo de gatos. No fim do vídeo, o personagem de João Guilherme, que é uma pessoa disfarçada, encontra o cantor – e dá uma “lambida” nele.

A escolha do ator para o clipe dividiu opiniões na internet. Para uns, a cena foi um caso de queerbaiting, já que João Guilherme afirma ser hétero; já outros, fãs de ambos, adoraram a combinação de “Joãos”.