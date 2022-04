Cantor e compositor de ‘Dona Xepa’, Ruy Maurity morre aos 72 anos

Fluminense de Paraíba do Sul, Ruy Maurity cantou a natureza do Brasil, além de ter emprestado a voz a novelas da época, como Dona Xepa (Globo), popular folhetim das 18h no ano de 1977. São dele faixas como Marcas Do Que Se Foi e Nem Ouro Nem Prata, além canção mais conhecida, Serafim e Seus Filhos.

Nascido em 1948, Maurity estreou com a faixa Dia Cinco, sucesso deviado à expressão popular do Festival Universitário do Rio de Janeiro, em 1970. Sua mãe foi uma violinista pioneira, uma das primeiras do Rio. A morte foi confirmada pelo jornal O Globo, Maurity sofreu duas paradas cardíacas na madrugada desta sexta-feira, 1, no Rio de Janeiro, onde morava.