Cantor Daniel e a esposa anunciam que esperam mais uma menina

O cantor Daniel, de 52 anos, revelou que ele e a esposa, Aline de Pádua, terão uma terceira menina na família. O sertanejo publicou um vídeo do chá revelação no domingo, 11.

No post, o casal aparece ao lado de uma caixa e, quando abrem, são surpreendidos com balões cor de rosa. Na legenda da publicação, ele também anunciou o nome da bebê: Olívia.

“Nossas vidas são feitas de momentos e esse ficará marcado no meu coração. Quero dividir com vocês. Vem, Olivia”, escreveu o artista no Instagram.

Em junho, o sertanejo usou as redes sociais para compartilhar com fãs a novidade que seria pai. Na foto, a família aparecia sentada em uma cadeira com todos colocando as mãos na barriga de Aline.

“Queremos dividir esse momento tão especial com todos vocês. A família vai aumentar! Que esse ser de luz que está chegando venha com muita saúde. Que seja muito feliz e que faça a diferença nesse mundo que estamos vivendo”, disse.

O casal está junto há 11 anos e já são pais de Lara, de 11 anos, e Luiza, 9. Confira a publicação de Daniel: