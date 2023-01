Cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, afirma ter se curado de câncer

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, esteve no programa Encontro nesta quinta-feira, 19, e afirmou ter se curado de um câncer inguinal na região da virilha, após tratamento. Ele descobriu a doença em outubro do ano passado.

Durante a entrevista, ele afirmou ter seguido todo o tratamento para eliminar a doença. “Terminei meu tratamento. O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia nenhum. Estava ansioso para começar.” Anderson também teve a cura anunciada em dezembro durante um voo.

As apresentações de Anderson foram mantidas com autorização médica. “Conversei com o doutor, ele me deixou trabalhar, lógico que com moderação”, comentou. Ele também agradeceu o apoio dos colegas de banda, afirmando que “graças a Deus me curei com a força desses rapazes”.