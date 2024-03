Camisa que Colin Firth usou na série ‘Orgulho e Preconceito’ será leiloada

A camisa usada por Colin Firth na série de Orgulho e Preconceito será leiloada pela Cosprop, organização de figurinos do cinema e da TV no Reino Unido. De acordo com o The Guardian, a peça de roupa tem valor estimado entre 7 mil e 10 mil libras esterlinas.

O ator se tornou um galã ao interpretar Sr. Darcy na adaptação de 1995. A camisa branca de botões se tornou famosa na cena em que a protagonista, Elizabeth Bennet, encontra o personagem molhado, saindo do lago.

A peça não é o figurino mais caro do leilão. O vestido usado por Madonna em Evita tem valor estimado entre 40 mil e 60 mil libras, por exemplo.

O evento irá acontecer em Londres e tem como objetivo a arrecadação de fundos para a Bright Foundation, que promove o estudo de artes no Reino Unido.

Ainda segundo o The Guardian, o leilão conta com peças usadas por Tom Hardy, Gwyneth Paltrow, Scarlet Johansson, Daniel Radcliffe e Margot Robbie.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais