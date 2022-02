Caminhos para 1922: como saber mais sobre marco cultural brasileiro

Movimento que consolidou as mudanças latentes na Cultura do País completa 100 anos

Há 100 anos, começava a semana mais importante da arte brasileira. O Teatro Municipal de São Paulo foi palco da Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu manifestações culturais que consolidaram as mudanças latentes e se tornaram o marco do movimento modernista.

Reunindo artistas como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Heitor Villa-Lobos e Anita Malfatti, o evento chocou o público e teve reflexos em todas as formas de arte no país. Prova disso é que o centenário motiva uma ampla programação.

A plataforma Agenda Tarsila, lançada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo para o aniversário, já identificou mais de 400 iniciativas para comemorar a data, a maioria na cidade de São Paulo.

Mas mesmo sem ir à capital paulista, é possível vivenciar o centenário. O LIBERAL reuniu caminhos para ler, ouvir e saber mais sobre a Semana de Arte Moderna de 22.

PERFORMANCES

A Unicamp promove, entre 13 e 18 de fevereiro, “A Semana do Rastro dos Rastros de 2022”, uma programação on-line que revisita o modernismo, como videoperformances, videoconcertos, palestras e rodas de conversa. A programação está disponível no site unicamp.br e as exibições serão no canal TV Unicamp no YouTube.

CINEMA

A TV Cultura exibe neste domingo o filme Macunaíma (1969), que adapta o maior romance modernista. O longa conta a história de um anti-herói nascido no fundo da mata virgem, mas troca a natureza pela cidade, onde vai se apaixonar pela guerrilheira Ci e enfrentar o vilão Venceslau Pietro Pietra. A exibição será às 22h30.

O filme Macunaíma (1969) é uma adaptação do romance modernista e será exibido neste domingo – Foto: Divulgação

MÚSICA E POESIA

Todas as músicas e poemas da Semana de 22 podem ser ouvidos gratuitamente, incluindo o repertório da principal figura musical, Heitor Villa-Lobos. O Selo Sesc lançou o “Toda Semana: Música e Literatura na Semana de Arte Moderna”, com quatro CD’s com interpretações de artistas que apresentam pela primeira vez esse conteúdo na íntegra. Disponível no site sesc.digital/colecao/todasemana.

LITERATURA

Obra essencial do modernismo na literatura, “Macunaíma”, de Mário de Andrade, ganha duas novas versões em fevereiro. A edição da Antofágica conta com ilustrações especiais, textos de apoio e, por meio de QR Code, duas videoaulas. A Editora José Olympio relança a obra com o projeto gráfico original de 1937. Eles custam, respectivamente, R$ 89,90 e 44,90.

PALESTRA

A Casa Museu Portinari, em Brodowski (SP), promove a live “100 anos depois – A atualidade da Semana de Arte Moderna de 1922” na sexta-feira (18), às 19h. O artista visual Miguel Angelo analisa como as transformações da época encontram ecos na atualidade. A exibição será no canal casadeportinari no YouTube.

A Casa Museu Portinari promoverá a live “100 anos depois – A atualidade da Semana de Arte Moderna de 1922” – Foto:

PARA APRENDER

A editora José Olympio relança o livro “Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro”, de Gilberto Mendonça Teles. Considerada fundamental para entender o panorama dos movimentos modernistas, a obra reúne poemas, conferências e manifestos vanguardistas estrangeiros e nacionais. O preço é de R$ 109,90.

O livro “Modernismos 1922-2022”, lançado pela editora Companhia das Letras, reúne 29 ensaios que refletem sobre a Semana e seus desdobramentos, revisitando sua memória. Organizada por Gênese Andrade, professora da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), a obra custa R$ 159,90.

PARA ENSINAR

Os pequenos podem descobrir as obras da pintora modernista Tarsila do Amaral com dois relançamentos da Editora Melhoramentos. “Tarsilinha e as Cores” e “Tarsilinha e as Formas” são recheados com as obras mais famosas da maior artista plástica do Brasil, como Abaporu e Antropofagia, e histórias que introduzem as crianças ao universo da artista. Cada um custa R$ 25.

Relançamentos apresentam as obras da pintora Tarsila do Amaral aos pequenos leitores – Foto: Divulgação

SÉRIES

A plataforma de streaming gratuita #CulturaEmCasa exibe duas séries sobre a Semana de Arte Moderna, produzidas para celebrar o centenário do evento que marcou a cultura nacional. “Modernismo hoje: estudos atuais” estreia neste domingo, às 20h30. Com 11 episódios, exibidos sempre aos domingos até abril, ela vai refletir sobre o legado do movimento. A série traz admiradores, pesquisadores e artistas se aprofundando no movimento que revolucionou a história da arte no Brasil.

O sociólogo e professor Sergio Miceli é um dos convidados da série – Foto: Divulgação

Na terça-feira, também às 20h30, estreia “Outras Vanguardas”. Os 16 episódios semanais serão exibidos até maio, revelando personagens de diferentes gerações comprometidos com a renovação da linguagem. A série trará artistas pioneiros que estão em atividade e fazem parte de movimentos disruptivos que guardam relação direta com os propósitos da Semana de Arte Moderna.

As duas séries podem ser assistidas no culturaemcasa.com.br, plataforma com produção e gestão da organização social Amigos da Arte, viabilizada em parceria com o Governo de São Paulo.