Camila Pitanga publica foto rara ao lado de sua mãe, a atriz Vera Manhães

A atriz Camila Pitanga publicou uma foto rara ao lado de sua mãe, Vera Manhães, na última sexta-feira, 8. A imagem fez parte de uma homenagem da atriz ao dia das mulheres. “É na luta e afeto que a gente se encontra. Tantas que vieram, que estão e que seguirão”, escreveu.

Camila é filha de Vera com Antonio Pitanga, ambos atores. Com passagem por novelas da Globo, Manhães foi parte do elenco de produções como Marrom Glacê (1979) e Roque Santeiro (1985). No entanto, ela se afastou da vida artística ainda na década de 80 e enfrentou problemas de saúde mental.

Camila e seu irmão, Rocco, foram criados por Antonio após a separação dos pais. “Nosso pai tinha mais estrutura psicológica para nos criar. Minha mãe alternava momentos de afetividade com isolamento”, revelou Camila, em 2009, à revista TPM.