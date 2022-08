Camila Coelho anuncia nascimento do filho

Camila Coelho usou seu Instagram na tarde deste domingo, 7, para anunciar o nascimento do seu primogênito, Kai Coelho, fruto do seu casamento com o empresário Ícaro Brenner. “Nosso anjo está aqui”, noticiou a influenciadora digital.

Em uma sequência de imagens, Camila mostrou parte do rosto de Kai e um registro dele no colo do pai. Além disso, compartilhou um vídeo em que aparece chorando no momento do parto, agradecendo: “Meu Deus, obrigada.”

Segundo a influenciadora, o bebê nasceu na noite da última sexta-feira, 5, após “quase 24 horas em trabalho de parto” e, por isso, não conseguiu conter o choro. “Minhas lágrimas de felicidade e alívio ao escutar o primeiro chorinho dele e confirmar que ele veio saudável”, explicou na legenda.

Anônimos e famosos estão marcando presença nos comentários da publicação para felicitar a chegada de Kai.

“Parabéns”, escreveu Fiorella Mattheis. “Muita saúde sempre. Que Deus continue abençoando infinitamente a família de vocês”, disse Flávia Pavanelli. “Deus abençoe muito”, desejou Rafa Kalimann.