Câmera flagra criminosos que invadiram casa de Bruna Biancardi

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um morador do condomínio onde fica a casa de Bruna Biancardi em Cotia, em São Paulo, liberou a entrada dos criminosos que invadiram o local e fizeram os pais dela de reféns.

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 7. A influenciadora, que deu à luz Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, não estava presente na ocasião. Ela usou o Instagram para tranquilizar os fãs e contar que ela e seus familiares já estão bem e que os envolvidos estão sendo procurados pela polícia.

O Estadão entrou em contato com a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), que confirmou que as imagens divulgadas fazem parte do circuito interno do condomínio.

A reportagem também contatou a prefeitura de Cotia e a Guarda Municipal Civil, que apurou o caso. “A ocorrência foi atendida, inicialmente, pela Guarda Civil Municipal (GCM). O caso foi encaminhado e registrado na Delegacia de Cotia que atuará no acompanhamento e investigação da ocorrência”, escreveram em e-mail.

Segundo informações da SSP, três homens armados entraram na casa dos pais de Bruna Biancardi e dominaram as vítimas, de 50 e 52 anos. Os suspeitos levaram bolsas, relógios e joias, incluindo itens de luxo de marcas como Chanel, Louis Vuitton, Dior, Guess e Cartier.

Um primeiro suspeito, de 20 anos, foi preso em flagrante e outro já foi identificado, segundo a Polícia Civil. As investigações prosseguem. O caso foi registrado como roubo a residência no 2º Distrito Policial de Cotia. Conforme o R7, o suspeito preso seria o morador que teria liberado a entrada dos ladrões.

O Estadão também tentou contato com a assessoria de Bruna, que ainda não respondeu. O espaço segue aberto para manifestação.