Calça de Harry Styles rasga durante o segundo show em São Paulo

O cantor Harry Styles fez o segundo show em São Paulo nesta terça-feira,13, e passou por uma situação inusitada. Durante a coreografia de Kiwi, música de seu álbum de estreia, seu macacão rasgou bem no meio das pernas – e na parte da frente.

Styles colocou as mãos na frente do buraco e correu para o fundo do palco. Sem tempo para a troca de figurino, o cantor improvisou: enrolou uma bandeira LGBTQIAP+ na cintura e tapou a região que poderia ficar exposta.

O cantor está em turnê internacional. Ele retorna ao palco do Allianz Parque (antigo Palestra Itália) nesta noite de quarta-feira, 14. Além da capital paulista, ele tocou no Rio de Janeiro e em Curitiba.