Caetano Veloso não consegue responder questão do Enem sobre suas próprias músicas

Caetano foi tema de uma questão do exame que perguntava o que as letras das canções “Alegria, Alegria” e “Anjos Tronchos” tinham em comum, “embora oriundas de momentos históricos diferentes”. Já nesta segunda, 6, a mulher do cantor, Paula Lavigne, publicou um vídeo com a resposta dele. Assista aqui.

No registro, o artista aparece de pijama analisando a questão no celular. “Quando eu li, achei que são todas”, diz Caetano a princípio. “‘Referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos’, na verdade tem isso nas duas letras”, diz ele em referência à opção A.

Em seguida, Paula pergunta se o cantor não acha que a resposta certa é a B – alternativa que apareceu na maioria dos gabaritos extraoficiais. Caetano então analisa: “Percepção da profusão de informações gerada pela tecnológica’. É, está certo. B de bola”.

O artista diz que a alternativa C, que fala da “contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna”, também pode estar presente nas duas canções. Ele passa então a avaliar a alternativa D – “busca constante pela liberdade de expressão individual”. “Eu achei que era essa, mas aí todo mundo falou: não, é B”, diz Paula. “Eu acho que é essa também”, responde Caetano.

Ele ainda afirma que a opção E, “crítica à finalidade comercial das notícias”, também parece estar certa. Mas, depois de avaliar, completa: “B e a D são, aparentemente, as mais apuradas assim”.

O gabarito oficial do Enem será disponibilizado no dia 24 de novembro, segundo o calendário do Inep.