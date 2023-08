Caetano Veloso mantém shows em SP no final de semana após gripe forte

O cantor Caetano Veloso confirmou que os shows que fará em São Paulo nesta semana com a turnê Meu Coco estão mantidos. No último final de semana, o músico teve de adiar as apresentações que faria em Porto Alegre após contrair uma gripe forte que o fez ter febre alta.

O anúncio foi dado por Caetano por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Segundo o cantor, ele está “se recuperando a cada dia” e se sente “bem melhor”.

O músico fará shows na próxima sexta, 25, e no sábado, 26, no Espaço Unimed. Os ingressos para ambos os dias ainda estão disponíveis.

Para a sexta, apenas os camarotes continuam à venda. Os valores vão de R$ 480 (camarote B) a R$ 580 (camarote A). No sábado, os setores E, F, G e H, além do mezanino e dos camarotes, estão disponíveis. Os preços variam de R$ 140 (meia-entrada para idoso, mezanino) a R$ 580 (camarote A).

As entradas estão disponíveis, sem taxas, na bilheteria do Espaço Unimed ou, com taxas, no site da Ticket 360.

O cantor ainda não anunciou as novas datas para os shows em Porto Alegre. O adiamento veio depois de Caetano enfrentar diversos problemas pelas fortes chuvas durante sua participação no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro. A apresentação do cantor, originalmente marcada para as 20h30, começou perto de 1h da manhã.

Serviço

Show: Caetano Veloso com a Tour Meu Coco no Espaço Unimed

Datas: 25 e 26 de agosto de 2023 (sexta e sábado)

Abertura da casa: 25/08/23 (20h) | 26/08/23 (20h)

Início do show: 25/08/23 (22h) | 26/08/23 (22h)

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 14 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: 25/08/23 (sexta): Setor Platinum: R$ 580,00 (inteira) e R$ 290,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$ 480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia) | Setor Azul: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia)| Setores A, B, C: R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia) | Setores E, F, G: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia) | PCD: R$ 120,00 | Camarotes A: R$ 580,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$ 480,00 (inteira e individual).

26/08/23 (sábado): Pista (1º lote): R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia) I Setores A e B: R$ 480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia) | Setores D e E: R$ 440,00 (inteira) e R$ 220,00 (meia) | Setor G: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Camarotes A: R$ 580,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$480,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sexta, das 11h às 17h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site Ticket 360 Ticket360 > Caetano Veloso No Show Meu Coco

Formas de Pagamento: Cartão de crédito (Aura, American Express, Mastercard, Dinners, Discover, Elo, JCB e Visa) e boleto. Não aceitamos cheques.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.