Caetano Veloso e Angela Ro Ro trocam beijo de língua em show ‘Transa’: assista ao momento

Caetano Veloso apresentou neste sábado e domingo, 11 e 12, no Rio de Janeiro, o show que comemora os 50 anos do disco Transa, um dos mais cultuados de sua carreira. Ele contou com a participação de músicos e cantores que originalmente estiveram presente na gravação do álbum.

Uma das convidadas foi Angela Ro Ro, que na gravação do disco tocou gaita na faixa Nostalgia, de Caetano. Além de repetir sua participação na música, agora, no palco, Angela também cantou para o público a música Escândalo, que Caetano fez para ela em 1981, e que batizou o disco que ela lançou naquele ano.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Caetano afirma que ficou muito emocionado ao ouvir Angela cantar Escândalo. “Eu chorei tanto que chegou em um ponto em que tudo pode acontecer.”

E aconteceu. Ao entrar no palco para agradecer Angela, Caetano foi surpreendido pela língua da cantora. Ele retribuiu. Os dois trocam um beijo de língua aberto, para delírio do público.