Cadê o Carnaval? Mudanças esvaziam tradição em Americana

Seguindo uma tendência de outras cidades pelo País, o Carnaval de Americana dos últimos anos foi perdendo a força. O cenário destoa, no entanto, daquela que carnavalescos tradicionais da cidade consideram sua época áurea, entre o fim dos anos 1960 e meados dos anos 1980.

Pioneirismo no recuo de bateria, crítica na Folha de S. Paulo e até a detenção de dezenas de foliões após crítica política em um desfile durante a ditadura militar fazem parte dos capítulos dessa história, contam protagonistas delas. Já o esvaziamento é relacionado a uma mudança de perfil, falta de recursos e de continuidade por gerações seguintes. Foto: Arquivo / O Liberal

Uma das marcas desse período era a rivalidade entre dois blocos musicais: Salvação e Bananeira. O Salvação surgiu antes, entre 1966 e 1967, e teve como um dos fundadores Lula Moraes. Voltado à crítica social, em plena ditadura, ele desfilava atrás da única escola em atividade até então, o Meninão. E a sátira chegou a gerar reações de autoridades. “Teve uma época que terminou o desfile e o delegado falou: ‘amanhã, quero vocês todos na delegacia’. Virou um furdúncio, mais de 100 pessoas na delegacia, todo mundo intimado”, recorda Lula.

Depois apareceram outros blocos mais “sofisticados”, com apoio de caminhões e mais estrutura, como o Finca Cuca, o Pé de Breque e o Pé Quente, relembra o carnavalesco. Em seguida, agremiações como Tropicália, Unidos do Cordenonsi, Flamantes e Bananeira. O itinerário, que antes incluía várias ruas do Centro, foi sendo centralizado na Rua Fernando de Camargo. “E a gente tinha concursos dentro dos clubes, o Rio Branco, Clube Bosque, Veteranos”, acrescenta Lula. Segundo ele, tratava-se do melhor Carnaval do interior. “Ninguém saía de Americana, os jovens não saíam. Era muito raro”, relembra.

Do lado do rival, mas sempre em uma disputa saudável, estava o Bananeira, fundado por Claudio Froner, em 1974. Entre os destaques, Claudio garante que foi o grupo que trouxe o primeiro recuo de bateria, antes dos desfiles de Rio e São Paulo.

As fantasias, criadas por Umberto Macetti, também não perdiam nada para as festas da Capitais e chegaram a arrancar elogios de um crítico da Folha de S. Paulo. “O jornal afirmou que viu um bloco andrógino”, recorda. Foto: Arquivo / O Liberal

Se em décadas passadas atraía pessoas de toda a região e ganhava até destaque estadual, o Carnaval de Americana foi se esvaziando quando passou por uma mudança de perfil que exigia mais verba para realização e porque gerações seguintes não assumiram a preservação da tradição, segundo carnavalescos da cidade ouvidos pelo Liberal.

“Essas coisas, quem carregava nas costas eram duas ou três pessoas. Na Bananeira, quem carregava nas costas era eu, Pé Meneghel, Umberto Macetti e mais algumas famílias. E aí, não tinha ninguém que desse continuidade. Se aparecesse alguém que assumisse, até levaria de bom grado, mas não apareceu ninguém para assumir. Todo mundo sempre contava com a gente”, conta Claudio Froner, fundador do bloco musical Bananeira, que chegou a totalizar 400 membros.

Ele aponta que também havia influência de um maior apoio financeiro do poder público. “O Carnaval nosso bateu até 1984, 85. Eu fui eleito vereador em 1988 e tomei posse em 1989. Quando tomei posse, Carnaval tradicional não existia mais. Aí surgiram outras agremiações, mas pequenas”, relembra. Com a redução de blocos e escolas, os clubes passaram a trazer estilos musicais que fugiam à tradição para suas festas carnavalescas, aponta Claudio.

Já Lula Moraes, fundador do Bloco Salvação, afirma que uma mudança de características na Folia do Momo da cidade levou a um entrave financeiro.

“Antes, a gente saía com qualquer roupa. Eram homens vestidos de mulher, se fantasiavam e pronto, não tinha preocupação de confeccionar uma fantasia sobre um tema. E isso foi ganhando forma, porque blocos mais novos vieram com uma proposta de desfile de Carnaval, partindo para composições de temas como se fosse desfile de Carnaval de Rio, São Paulo. Isso aí forçou os que não faziam, que fizessem também, e nem todos tinham poder aquisitivo para comprar tecidos, confeccionar roupas, porque isso demanda dinheiro, costureira. E isso aí foi encarecendo e chegou num ponto que ninguém tinha dinheiro [para custear]”, afirma.

O declínio e fim de agremiações chegou aos clubes e concursos de marchinhas deixaram de ser realizados. “Aí o [clube] Rio Branco não fazia mais Carnaval e foi a gota d’água. Acabou definitivamente o Carnaval de Americana. Porque a motivação era desfilar na rua e sair para festejar no Rio Branco. E isso aí

foi acabando”, acrescenta o carnavalesco.

O que fica é a lembrança dos tempos áureos. “Eu cheguei a desenhar enredo para São Paulo e [as escolas] não tinham a plástica que a gente fazia aqui”, garante Claudio.