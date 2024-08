Caçulinha: último post foi sobre Rita Lee; veja vídeo

Morreu na noite de segunda-feira, 5, Rubens Antonio da Silva, conhecido como Caçulinha, aos 86 anos. O maestro, conhecido por sua participação no programa Domingão do Faustão, fez seu último post nas redes sociais em 9 de maio sobre a morte de Rita Lee, um dos ícones da música brasileira.

“Hoje o Brasil está triste, Rita Lee querida. Estive com ela na TV Record, em vários programas! Fará falta”, escreveu Caçulinha, na legenda de sua postagem no Instagram. Junto da mensagem, o vídeo mostra o músico tocando uma versão do sucesso de Rita, Mania de Você, no piano.

Veja o vídeo aqui

O artista estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, havia cerca de dez dias, onde se recuperava de um enfarte. Ele ganhou projeção maior na TV, participando de programas da Record e, mais tarde, do Domingão do Faustão.

Em nota, também pelas redes sociais, foi anunciada a morte de Rubens: “Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte”.